В Екатеринбурге после урагана возбуждены дела по гибели людей

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели людей в результате урагана в Свердловской области. Всего в регионе зарегистрировано четыре смерти в момент разгула стихии. Три дела будут расследоваться по статье «Причинение смерти по неосторожности», ещё одно — по статье «Нарушение требований охраны труда».

В СК констатируют, что накануне, 25 мая, в Свердловской области возникли экстремальные погодные условия. Шквалистый ветер с порывами до 28 метров с секунду оставил без электроснабжения более 130 тысяч жителей, отмечает RT. Больше всего пострадал Екатеринбург с пригородами.

Ураганный ветер во многих частях областного центра повалил деревья, были повреждены автомобили, объекты инфраструктуры. Как заявили в городской мэрии, ответственность за содержание зеленых насаждений, включая деревья на придомовых территориях, несут управляющие компании и собственники жилья, передает Ura.ru.

В администрации подчеркнули, что вчерашний день не был показательным в плане оценки их работы по содержанию деревьев. Один из погибших – машинист крана, который был повален ветром. Ещё один мужчина был смертельно ранен сорванным куском крыши.

