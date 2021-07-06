В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу

Неизвестные устроили стрельбу в Екатеринбурге, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел около 22:00 по местному времени (20:00 мск) на пересечении улиц Репина и Токарей.

«В указанный микрорайон оперативно прибыли представители МВД, которые обнаружили на месте происшествия несколько гильз - по предварительным данным, от травматического оружия, которые приобщены к материалам проверки», — отметили в региональном главке МВД.

Правоохранители анализируют видео с камер наблюдения, устанавливают возможных очевидцев, количество принимавших участие в конфликте лиц и его причину.

По свидетельствам очевидцев, компания мигрантов из 30 человек устроила драку возле летнего кафе на улице Репина, в ходе конфликта прозвучало около 10 выстрелов, отмечает Ura.ru.

