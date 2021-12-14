В Екатеринбурге налетчики ограбили банк

В Екатеринбурге произошло нападение на банк, передает РИА Новости со ссылкой на полицию.

По данным агентства, налетчики унесли около 10 млн рублей. В настоящее время полиция ведет поиски грабителей.

Другие подробности пока не приводятся.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ОграблениеЕкатеринбург
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