В Екатеринбурге налетчики ограбили банк
14 декабря 202120:28
В Екатеринбурге произошло нападение на банк, передает РИА Новости со ссылкой на полицию.
По данным агентства, налетчики унесли около 10 млн рублей. В настоящее время полиция ведет поиски грабителей.
Другие подробности пока не приводятся.
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14 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru