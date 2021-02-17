В Екатеринбурге мужчина отрезал себе ухо на глазах у прохожих

года в Москве заготовили 10 тонн плазмы с антителами к коронавирусу Более 555 тыс. человек вакцинировались от COVID-19 в Москве Более 35 тыс. штрафов выписали за отсутствие масок в транспорте Москвы Завершается строительство метромоста между станциями "Пыхтино" и "Внуково" Высота сугробов в Москве достигла 74 см