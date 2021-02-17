В Екатеринбурге мужчина отрезал себе ухо на глазах у прохожих

В Екатеринбурге обнаженный мужчина в неадекватном состоянии отрезал себе ухо на окраине города, передает Ura.ru.

Инцидент произошел возле супермаркета «Лента» на улице Машиностроителей. Очевидцы вызвали скорую и полицию, мужчину госпитализировали.

Как уточняет агентство, сам инцидент произошел несколько дней назад.


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ФОТО: Евгений Емалетдинов / Facebook
ТЕГИ:ПроисшествияЕкатеринбург
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