В Екатеринбурге мужчина отрезал себе ухо на глазах у прохожих
17 февраля 202112:42
В Екатеринбурге обнаженный мужчина в неадекватном состоянии отрезал себе ухо на окраине города, передает Ura.ru.
Инцидент произошел возле супермаркета «Лента» на улице Машиностроителей. Очевидцы вызвали скорую и полицию, мужчину госпитализировали.
Как уточняет агентство, сам инцидент произошел несколько дней назад.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru