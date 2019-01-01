В Екатеринбурге едва не убили борца за качество дорог

Неизвестные напали на координатора проекта «РосЯма-Екатеринбург» Алексея Беззуба. Об этом сам пострадавший сообщил в соцсетях. По словам активиста, двое неизвестных набросились на него несколько часов назад, оглушили, били в основание черепа и по внутренним органам.

По оценке Беззуба, нападавшие, скорее всего, спортсмены, били профессионально. Они забрали рюкзак, чтобы инсценировать ограбление. Как отмечает Ura.ru, сейчас пострадавший не отвечает на звонки, его телефон выключен.

Алексей Беззуб считается одним из главных борцов с плохими дорогами в столице Урала. До этого он был членом общественной палаты Екатеринбурга, где запомнился острой критикой старой команды мэрии. В прошлом году активиста вывели из состава палаты.

