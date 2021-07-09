В Екатеринбурге два человека пострадали после нападения неизвестного с ножом
Два человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом около станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
«9 июля около 11:00 (09:00 мск) майор полиции из отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Екатеринбургу по служебной необходимости находился на станции метро "Чкаловская", полицейский был в форменной одежде и вооружен. К нему обратились за помощью несколько человек, сообщив, что неподалеку находится гражданин с неадекватным поведением и ножом в руках», — рассказал Горелых.
Нападавший ранил одного из обратившихся к полицейскому, а также избил рабочего расположенного рядом с метро строительного объекта.
Злоумышленника обезоружили, задержали и передали сотрудникам территориального ОВД. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
Правоохранители установили личность нападавшего: им оказался зарегистрированный в Москве, проживающий в общежитии Екатеринбурга мужчина. Задержанный ранее не был судим, однако состоит на учете в медучреждении из-за своего «неадекватного, а порой и опасного поведения». Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.
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