В Екатеринбурге арестованы трое обвиняемых в изнасиловании школьниц
Троих мужчин обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.
«Троим фигурантам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девушек», — приводит сообщение Ura.ru.
Мужчины 1985, 1993 и 2001 годов рождения арестованы. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы на 15 лет.
Инцидент произошел в Екатеринбурге 8 октября. Мужчины встретили двоих 15-летних и 14-летнюю девочек у одной из школ и предложили вместе провести время, пишет «Свободная пресса». Сняв квартиру и закупившись алкоголем, мужчины устроили вечеринку с несовершеннолетними. Позже 15-летние девушки покинули квартиру. Мать одной из школьниц обратилась в полицию, сообщив о возможном преступлении.
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