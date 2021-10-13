В Екатеринбурге арестованы трое обвиняемых в изнасиловании школьниц

Троих мужчин обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.

«Троим фигурантам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девушек», — приводит сообщение Ura.ru.

Мужчины 1985, 1993 и 2001 годов рождения арестованы. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы на 15 лет.

Инцидент произошел в Екатеринбурге 8 октября. Мужчины встретили двоих 15-летних и 14-летнюю девочек у одной из школ и предложили вместе провести время, пишет «Свободная пресса». Сняв квартиру и закупившись алкоголем, мужчины устроили вечеринку с несовершеннолетними. Позже 15-летние девушки покинули квартиру. Мать одной из школьниц обратилась в полицию, сообщив о возможном преступлении.

