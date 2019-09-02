В Египте внезапно умер посол России Кирпиченко

Посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет Сергей Кирпиченко умер в Каире. Как передает ТАСС, смерть наступила в больнице. Диппредставителю было 68 лет, уточняет RT.

Кириченко в разное время был главой посольств в Объединённых Арабских Эмиратах, Ливии, Сирии. В Каире он работа с 2011 года, одновременно он выполнял обязанности полномочного представителя при Лиге арабских государств.

Как отмечает Телеканал «360», в МИД РФ назвали Кирпиченко талантливым дипломатом и надёжным товарищем.

