В Египте внезапно умер посол России Кирпиченко
2 сентября14:17
Посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет Сергей Кирпиченко умер в Каире. Как передает ТАСС, смерть наступила в больнице. Диппредставителю было 68 лет, уточняет RT.
Кириченко в разное время был главой посольств в Объединённых Арабских Эмиратах, Ливии, Сирии. В Каире он работа с 2011 года, одновременно он выполнял обязанности полномочного представителя при Лиге арабских государств.
Как отмечает Телеканал «360», в МИД РФ назвали Кирпиченко талантливым дипломатом и надёжным товарищем.
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