В Египте не менее 36 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

В Египте не менее 36 человек получили ранения в результате схода поезда с рельсов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел к востоку от города эд-Дабаа. В стране сформировали техническую комиссию для выяснения причин произошедшего.

Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. Их госпитализировали в ближайшие больницы. Поезд направлялся из Александрии в Марсу-Матрух.



