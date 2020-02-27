В Египте не менее 36 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
27 февраля 202023:20
В Египте не менее 36 человек получили ранения в результате схода поезда с рельсов. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, инцидент произошел к востоку от города эд-Дабаа. В стране сформировали техническую комиссию для выяснения причин произошедшего.
Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. Их госпитализировали в ближайшие больницы. Поезд направлялся из Александрии в Марсу-Матрух.
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