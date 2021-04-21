В Египте число жертв после схода поезда увеличилось до 23 человека

В Египте число погибших в железнодорожной аварии 18 апреля увеличилось до 23 человек, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

В Египте 15 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

Кроме того, еще 139 человек пострадали. 23 человека, причастных к железнодорожной аварии, арестованы. Они обвиняются в халатности и нарушении законов, а также недобросовестном использовании государственных средств и подделке официальных документов.

Инцидент произошел близ города Минья эль-Камх. Состав, следовавший из города Эз-Заказик в Каир, сошел с рельсов. Тогда сообщалось, что пострадали 15 человек.

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ФОТО: Twitter CCTVAsiaPacific
ТЕГИ:ПоездаЕгипет
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