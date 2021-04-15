В Египте 15 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
Пятнадцать человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в провинции Шаркия на севере Египта. Сообщение об этом опубликовано на странице министерства здравоохранения страны в Facebook.
По данным ведомства, инцидент произошел близ города Минья эль-Камх, отмечает RT. Состав, следовавший из города Эз-Заказик в Каир, сошел с рельсов.
Как отметили в египетском Минздраве, погибших в аварии с поездом нет.
В конце марта на юге Египта столкнулись два пассажирских поезда. По предварительным данным, причиной инцидента стал сдернутый стоп-кран. В результате аварии погибли не менее 32 человек, 66 граждан пострадали, напоминает РИА ФАН.
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