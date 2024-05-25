В двух районах ЛНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим ЧС межмуниципального уровня из-за лесных пожаров ввели в двух муниципальных образованиях ЛНР, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
В частности, режим ЧС ввели в Станично-Луганском и Новоайдарском муниципальных округах.
В пятницу в МЧС региона сообщили, что чрезвычайный пятый класс пожарной опасности объявлен на территории ЛНР. Кроме того, по северо-западу региона объявлена пожароопасность четвертого класса.
Ранее в Улан-Удэ введен режим ЧС, так как вблизи станции Дивизионная в Советском районе горит более 25 гектаров леса, напоминает «Радиоточка НСН».
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