В ДТП в Туве погибли восемь человек
К гибели восьми человек привело ДТП с участием двух легковых автомобилей в Туве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
Известно также, что пострадали еще два человека.
«Третьего января 2021 года в 16:02 в дежурную часть МО МВД России "Улуг-Хемский" поступило сообщение о том, что на 953-м километре автодороги Р-257 Енисей произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух легковых транспортных средств. На месте ДТП скончались 7 человек, один участник дорожного движения скончался при доставлении в медицинское учреждение, ещё двое пострадавших госпитализированы», - сообщили в ведомстве.
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