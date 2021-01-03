В ДТП в Туве погибли восемь человек

К гибели восьми человек привело ДТП с участием двух легковых автомобилей в Туве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Известно также, что пострадали еще два человека.

«Третьего января 2021 года в 16:02 в дежурную часть МО МВД России "Улуг-Хемский" поступило сообщение о том, что на 953-м километре автодороги Р-257 Енисей произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух легковых транспортных средств. На месте ДТП скончались 7 человек, один участник дорожного движения скончался при доставлении в медицинское учреждение, ещё двое пострадавших госпитализированы», - сообщили в ведомстве.

