В ДТП в Приангарье погиб человек, еще десять пострадали

Иномарка столкнулась с микроавтобусом в Тулунском районе Приангарья, в результате погиб человек. Об этом сообщило управление МВД по Иркутской области.

Авария произошла на федеральной дороге А-331 «Вилюй» близ поселка Буслайка. По данным МВД, 53-летний водитель универсала Nissan AD выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Honda Stepwgn. Водитель иномарки погиб на месте.

«Его пассажир был доставлен в медицинское учреждение. Также с травмами в больницу были доставлены водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров», — подчеркнули правоохранители.

Ранее в Ноябрьске столкнулись авто Daewoo Nexia и Kia Rio, погиб один человек, двое пострадали, пишет Ura.ru.

