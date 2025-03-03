В ДТП в Приангарье погиб человек, еще десять пострадали
Иномарка столкнулась с микроавтобусом в Тулунском районе Приангарья, в результате погиб человек. Об этом сообщило управление МВД по Иркутской области.
Авария произошла на федеральной дороге А-331 «Вилюй» близ поселка Буслайка. По данным МВД, 53-летний водитель универсала Nissan AD выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Honda Stepwgn. Водитель иномарки погиб на месте.
«Его пассажир был доставлен в медицинское учреждение. Также с травмами в больницу были доставлены водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров», — подчеркнули правоохранители.
Ранее в Ноябрьске столкнулись авто Daewoo Nexia и Kia Rio, погиб один человек, двое пострадали, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru