В ДТП в Пензенской области погибли три человека

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Пензенской области. Жертвами аварии стали три человека, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что среди погибших один ребенок. По данным издания, столкнулись «Лада Гранта» и Mercedes недалеко от Кузнецка.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.



