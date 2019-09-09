В ДТП в Пензенской области погибли три человека
9 сентября23:36
ДТП с участием двух автомобилей произошло в Пензенской области. Жертвами аварии стали три человека, сообщает «Свободная пресса».
Отмечается, что среди погибших один ребенок. По данным издания, столкнулись «Лада Гранта» и Mercedes недалеко от Кузнецка.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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