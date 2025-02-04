В ДТП в Новосибирской области погибли пять человек
Пять человек погибли в результате аварии с автомобилями Mazda и ВАЗ в Новосибирской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел около 12:00 (08:00 мск) в Усть-Таркском районе между населенными пунктами Усть-Тарка и Богословка.
«В результате ДТП пять человек погибло и трое пострадали», — заявили в МВД.
На месте находятся Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Пермском крае на трассе «Пермь-Полазна» столкнулись три автомобиля, пострадал замначальника регионального управления государственной противопожарной службы, пишет Ura.ru.
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