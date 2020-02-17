В ДТП в Башкирии погиб человек
17 февраля 202021:46
В Дюртлюнском районе Башкирии произошла дорожная авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает Дни.ру.
Произошло лобовое столкновение двух машин Volkswagen Golf и Mercedes-Benz. Погиб водитель Volkswagen. Он оказался зажатым в автомобиле и скончался на месте от полученных травм.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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