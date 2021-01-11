Четыре человека погибли в ДТП с военной колонной в Подмосковье. Видео
Не менее четырёх человек, по последним данным, погибли в результате дорожной аварии с участием колонны автобусов с военными в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
Самосвал протаранил колонну автобусов министерства обороны РФ на Новорижском шоссе на территории Красногорска. Авария произошла на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово. Грузовой автомобиль смял четыре автобуса.
По предварительной информации, поврежденные автобусы принадлежат учебному центру одной из воинских частей, который специализируется на подготовкой водителей для оборонного ведомства. Очевидцы выкладывают в сеть видео места ДТП.
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