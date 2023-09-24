В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали 22 человека
24 сентября 202318:54
В Свердловской области на Московском тракте произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем, сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.
Пострадали 22 человека, из них 15 дети. Одного ребенка доставили в больницу Екатеринбурга, остальные отказались от госпитализации.
Взрослым оказали медицинскую помощь на месте.
Под Нижним Новгородом в воскресенье пассажирский автомобиль «ГАЗель» столкнулся с грузовиком. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru