В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали 22 человека

В Свердловской области на Московском тракте произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем, сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

В Москве машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле

Пострадали 22 человека, из них 15 дети. Одного ребенка доставили в больницу Екатеринбурга, остальные отказались от госпитализации.

Взрослым оказали медицинскую помощь на месте.

Под Нижним Новгородом в воскресенье пассажирский автомобиль «ГАЗель» столкнулся с грузовиком. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПСвердловская Область

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