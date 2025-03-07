В ДТП с микроавтобусом в Калмыкии пострадали восемь человек

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в Калмыкии на федеральной трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь, пострадали восемь человек. Об этом заявили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла около 06:35 на 305-м километре дороги Р-216. Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением 44-летнего местного жителя столкнулся с грузовиком MAN под управлением 45-летнего водителя.

«В результате... в медучреждение были доставлены водитель и семь пассажиров автобуса», - указали в МВД.

По данным ведомства, микроавтобус следовал из Элисты в Астрахань и перевозил предпринимателей для участия в мероприятии.

Ранее на автодороге Ольховатка - Беломестное в Белгородской области столкнулись два автобуса, погибли шесть человек, напоминает 360.ru.

