В ДТП с микроавтобусом в Калмыкии пострадали восемь человек
Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в Калмыкии на федеральной трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь, пострадали восемь человек. Об этом заявили в пресс-службе МВД по региону.
Авария произошла около 06:35 на 305-м километре дороги Р-216. Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением 44-летнего местного жителя столкнулся с грузовиком MAN под управлением 45-летнего водителя.
«В результате... в медучреждение были доставлены водитель и семь пассажиров автобуса», - указали в МВД.
По данным ведомства, микроавтобус следовал из Элисты в Астрахань и перевозил предпринимателей для участия в мероприятии.
Ранее на автодороге Ольховатка - Беломестное в Белгородской области столкнулись два автобуса, погибли шесть человек, напоминает 360.ru.
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