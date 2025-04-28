В ДТП с микроавтобусом под Калугой погиб один человек, 11 пострадали
Микроавтобус и грузовик столкнулись в Калужской области, в результате ДТП погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла около 02:10 мск на 165-м километре трассы А-130 в Медынском районе.
«По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной MAN, при выезде с второстепенной дороги не уступил движущемуся по главной автодороге автобусу Fiat Ducato, который двигался в сторону Москвы, с пассажирами (10 пассажиров)», - указали в УМВД.
В результате ЧП погиб пассажир Fiat, пострадали девять пассажиров микроавтобуса и водители обоих транспортных средств. Раненых доставили в медучреждение.
Ранее во Владимирской области экскурсионный автобус с пассажирами съехал с дороги в кювет, пострадали около 35 человек, пишет 360.ru.
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