В ДТП с микроавтобусом под Калугой погиб один человек, 11 пострадали

Микроавтобус и грузовик столкнулись в Калужской области, в результате ДТП погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 02:10 мск на 165-м километре трассы А-130 в Медынском районе.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной MAN, при выезде с второстепенной дороги не уступил движущемуся по главной автодороге автобусу Fiat Ducato, который двигался в сторону Москвы, с пассажирами (10 пассажиров)», - указали в УМВД.

В результате ЧП погиб пассажир Fiat, пострадали девять пассажиров микроавтобуса и водители обоих транспортных средств. Раненых доставили в медучреждение.

Ранее во Владимирской области экскурсионный автобус с пассажирами съехал с дороги в кювет, пострадали около 35 человек, пишет 360.ru.

