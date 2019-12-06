В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали 11 человек

Объявлено о раскрытии убийства в Москве начальника Центра «Э» МВД Ингушетии Путин: Россия продолжит транзит газа через Украину, не смотря на «Северный поток-2» Арестовано имущество и счета экс-замглавы ПФР Иванова на 70 млн рублей База США атакована в Сирии До 42 тысяч билетов уже продано на первые поезда через Керченский пролив