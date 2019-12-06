В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали 11 человек
6 декабря 201916:36
В результате ДТП с участием микроавтобуса в подмосковном Серпухове пострадали 11 человек, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Уточняется, что инцидент произошел на 92-м километре трассы М2. Известно, что после ДТП автобус частного перевозчика съехал в кювет.
Всего в больницу госпитализировали двоих пострадавших – их доставили Серпуховскую больницу имени Семашко.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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