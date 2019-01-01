В ДТП с автобусом под Смоленском пострадали 16 человек. Видео

Серьёзная авария произошла на дороге в Смоленской области. Не менее 16 человек травмированы в результате столкновения автобуса и грузовика. Информация об этом размещена на портале регионального Управления ГИБДД УМВД РФ, передает RT.

ДТП случилось около восьми часов утра на трассе Дорогобуж - Верхнеднепровск- Сколково. Водитель фуры DAF 105 не предоставил преимущество в движении автобусу Marus, который ехал по главной дороге. В сети появилось видео места ДТП.