В ДТП с автобусом под Смоленском пострадали 16 человек. Видео
Серьёзная авария произошла на дороге в Смоленской области. Не менее 16 человек травмированы в результате столкновения автобуса и грузовика. Информация об этом размещена на портале регионального Управления ГИБДД УМВД РФ, передает RT.
ДТП случилось около восьми часов утра на трассе Дорогобуж - Верхнеднепровск- Сколково. Водитель фуры DAF 105 не предоставил преимущество в движении автобусу Marus, который ехал по главной дороге. В сети появилось видео места ДТП.
В результате столкновения 3 человека госпитализированы с телесными повреждениями, ещё 13 человек обратились за амбулаторной медицинской помощью.
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