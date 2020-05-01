В ДТП с автобусом на западе Москвы пострадали два человека

На западе Москвы произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем Mercedes, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства в экстренных службах, автомобиль на скорости въехал в автобус, после чего врезался в столб.

Дорожный инцидент произошел по улице Лобачевского. Двое пострадавших находились в Mersedes. Как уточняет "Вечерняя Москва", оба пострадавших были переданы врачам скорой помощи.

В настоящее время устанавливаются причины аварии.


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