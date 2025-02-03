В ДТП с автобусом и «Камазом» в Ленобласти погибли двое, 17 пострадали

Пассажирский автобус и снегоуборочный «Камаз» столкнулись в Ленинградской области, погибли два человека, еще 17 пострадали. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

Авария произошла накануне вечером на 133-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе. По данным правоохранителей, 38-летний водитель «Камаза» столкнулся с автобусом «Скания» с 22 пассажирами, за рулем которого был 49-летний водитель.

«Два пассажира автобуса, 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг, погибли на месте. Оба водителя, а также два пассажира автобуса, среди которых 11-летний мальчик и 36-летний мужчина, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии», — рассказали в ГУ МВД.

Кроме того, 13 пострадавших доставили в медучреждения в удовлетворительном и состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц, и по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Ранее на федеральной трассе Курган – Тюмень один человек погиб, трое пострадали в результате аварии Geely Emgrand с прицепом и Lada, напоминает РЕН ТВ.

