В ДТП под Тулой погибли три человека

В Тульской области произошла дорожная авария, в результате чего погибли три человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, авария произошла на трассе Щекино-Одоев-Арсеньево. Жертвами ДТП стали двое мужчин и женщина.

По предварительной информации, водитель потерял управление автомобилем вследствие чего машина опрокинулась. Обстоятельства аварии устанавливаются.

