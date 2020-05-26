В ДТП под Тулой погибли три человека

В Тульской области произошла дорожная авария, в результате чего погибли три человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, авария произошла на трассе Щекино-Одоев-Арсеньево. Жертвами ДТП стали двое мужчин и женщина.

По предварительной информации, водитель потерял управление автомобилем вследствие чего машина опрокинулась. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Тульская ОбластьДТП
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