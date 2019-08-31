В ДТП под Петербургом пострадали пять человек

Автобус и две машины столкнулись на трассе «Петербург - Псков». Об это сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером. Всех пятерых пострадавших доставили в гатчинскую больницу с различными травмами. Среди пострадавших водители автомобилей и три пассажира автобуса.

По предварительным данным, автобус на перекрестке наехал на поворачивающий автомобиль, который в свою очередь, вылетев на встречную полосу, сбил еще оду машину.

Причины ДТП устанавливаются.

