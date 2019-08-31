В ДТП под Петербургом пострадали пять человек
31 августа03:40
Автобус и две машины столкнулись на трассе «Петербург - Псков». Об это сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером. Всех пятерых пострадавших доставили в гатчинскую больницу с различными травмами. Среди пострадавших водители автомобилей и три пассажира автобуса.
По предварительным данным, автобус на перекрестке наехал на поворачивающий автомобиль, который в свою очередь, вылетев на встречную полосу, сбил еще оду машину.
Причины ДТП устанавливаются.
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