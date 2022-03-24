В ДТП на Ставрополье погибли пять человек

Столкновение легкого автомобиля с грузовиком произошло на Ставрополье, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что среди погибших один ребенок.

Авария произошла около поселка Затеречный. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Все погибшие находились в легковом автомобиле.

Причины происшествия устанавливаются. Отмечается, что в момент аварии шел мокрый снег.