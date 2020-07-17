Американский наемник погиб в Донбассе

Американский наёмник Шон Фуллер с позывным «Техас» погиб 13 июля в районе Зайцево в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Как сообщил журналистам замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин, он подорвался на собственном взрывном устройстве. Его тело передали украинской стороне.

Как сообщает телеканал «360», Шон Фуллер имел опыт боевых действий в Ираке и считался опытным подрывником. В ДНР считают, что он был неонацистом — на его одежде обнаружили соответствующую символику.

В тот же день в Донбассе погиб другой иностранный наёмник — уроженец Белоруссии Николай Ильин, получивший гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, украинская сторона пока не подтвердила, что смерть эстонца связана с боевыми действиями в Донбассе.

