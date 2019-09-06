В Домодедово задержали пассажирку с кристаллами и минералами на 8 млн рублей

В аэропорту Домодедово задержали женщину, которая пыталась ввезти в Россию природные минералы и кристаллы.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», женщина прилетела рейсом из Германии и пыталась пройти через «зеленый коридор». При досмотре у нее нашли 850 разноцветных кристаллов и минералов, а также изделия из них. Стоимость находки оценили в 8 миллионов рублей.

Сама нарушительница заявила, что везет «дешевые стекла и бижутерию», а также материалы для поделок и наполнения аквариумов и песочниц. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до семи лет лишения свободы.

