В доме череповецкого епископа обнаружили нарколабораторию

Сотрудники ФСБ обнаружили наркотики и лабораторию по их производству в петербургской квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана.

Отмечается, что обыск проходил в рамках возбужденного ранее уголовного дела мошенничестве в особо крупных размерах. В самой квартире проживал 22-летний знакомый священника, однако череповецкая епархия отрицает факт их знакомства. По некоторым данным, молодой человек мог работать под началом священнослужителя, сообщает Ura.ru.

Тем не менее глава РПЦ патриарх Кирилл отстранил епископа от управления епархией и отправил его на поселение в Павло-Обнорский монастырь.

В то же время «Невские новости» сообщают, что Флавиан якобы сам попросил снять его с должности «по стоянию здоровья» и отправить в монастырь.

