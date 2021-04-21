В ДНР заявили о гибели двух ополченцев в результате обстрелов с украинской стороны
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрелов украинских силовиков погибли двое ополченцев, сообщает РИА Новости.
Также он отметил, что, по данным разведки ДНР, украинские военные используют для подвоза боеприпасов в Донбассе транспорт с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что 19 апреля ВСУ обстреляли из миномётов окраины Донецка и Горловки, сообщает «Свободная пресса». По информации Донецкого агентства новостей украинские военные выпустили в общей сложности 27 боеприпасов из 120-мм миномётов.
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