В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию Киева
Жителя города Снежное, по заданию украинских спецслужб осуществлявшего поджоги, задержали в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило МВД региона.
Отмечается, что злоумышленник был задержан в результате совместных мероприятий МВД и ФСБ. Мужчина выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи для «дестабилизации социальной обстановки».
«Проверяется информация о причастности злоумышленника к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Московской области», — подчеркнули в МВД.
Правоохранители проведут дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и дадут действиям задержанного процессуальную оценку.
Ранее в Челябинске задержали сторонника украинской националистической идеологии, злоумышленник в целях уклонения от уголовной ответственности пытался подкупить сотрудника ФСБ, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Анна Asti призналась, что мечтает стать матерью
- В Германии отменили концерты Лаймы Вайкуле
- В Госдуме предложили увеличить размер семейной ипотеки до 18 млн рублей в Москве
- «Мосбиржа» планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года
- В Малайзии более 37 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений
- Генпрокурор Краснов поручил проверить работу ГАИ во всех регионах
- В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию Киева
- Турпоток россиян на Мальдивы в октябре достиг пятилетнего рекорда
- Исследование: Более 50% россиян столкнулись с мошенниками перед распродажами
- Средняя зарплата россиян выросла на 17,8%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru