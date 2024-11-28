В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию Киева

Жителя города Снежное, по заданию украинских спецслужб осуществлявшего поджоги, задержали в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило МВД региона.

Отмечается, что злоумышленник был задержан в результате совместных мероприятий МВД и ФСБ. Мужчина выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи для «дестабилизации социальной обстановки».

«Проверяется информация о причастности злоумышленника к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Московской области», — подчеркнули в МВД.

Правоохранители проведут дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и дадут действиям задержанного процессуальную оценку.

Ранее в Челябинске задержали сторонника украинской националистической идеологии, злоумышленник в целях уклонения от уголовной ответственности пытался подкупить сотрудника ФСБ, напоминает Ura.ru.

