В ДНР задержали готовившего подрыв автомобиля Минобороны мужчину

Мужчину, планировавшего подорвать служебный автомобиль Минобороны России по заданию главного управления разведки украинского министерства обороны, задержали в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Как отметили в ведомстве, злоумышленника — гражданина РФ — задержали с поличным. Мужчину поймали, когда он извлекал самодельное взрывное устройство из тайника. Перед этим ФСБ узнала о схроне и установила слежку за россиянином.

Задержанный признался в содеянном и раскрыл детали работы на ГУР. Правоохранители возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее ФСБ предотвратила в Дагестане теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, которые планировали три жителя Каспийска, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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