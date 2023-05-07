В деревне под Курганом загорелись 20 домов и школа
В деревне Юлдус Курганской области горит школа и 20 жилых домов, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Природный пожар перекинулся на здание школы и жилые дома. Жителей деревни эвакуируют.
В Курганской области из-за пожаров объявили эвакуацию жителей деревень Плоская, Кодское, Редькино, Сладко-Карасинское, поселков Увал и Смолино
К борьбе со стихией привлекли свыше 700 человек и 200 единиц техники. Тушение пожаров осложняется аномальной жарой и сильными порывами ветра.
Сложная ситуация из-за пожаров сложилась и в Тюменской области. 4 мая спасатели эвакуировали из села Успенка 79 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru