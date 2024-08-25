В деле Логиновой о торговле детьми в Москве появился новый фигурант
В уголовном деле о торговле несовершеннолетними, возбужденном в отношении многодетной матери из Москвы Юлии Логиновой, появился 13-ый фигурант. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
Известно, что следствие допросило одну из жительниц Подмосковья, которая в итоге признала свою вину. Ее причастность к торговле детьми в рамках организованной группы подтверждается и сведениями, полученными из органов ЗАГС, а также результатами молекулярно-генетических экспертиз.
Преображенским районным судом Москвы женщине была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Так, теперь она не сможет уехать из столицы и Московской области, воспользоваться интернетом и иными средствами связи. Новому фигуранту дела также запрещено общаться со свидетелями и обвиняемыми, отправлять и получать корреспонденцию.
До этого суд уже назначал запрет определенных действий обвиняемой Наталье Тараненко. По версии следствия, она совершила преступные действия в 2020 году.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Юлия Логинова признала свою вину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru