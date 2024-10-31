В дагестанском селе Мачада загорелась крыша школы
31 октября 202406:59
Пожар произошел в школе в селе Мачада в Дагестане. Об этом сообщает МЧС.
«В селе Мачада пламенем охвачена крыша одноэтажного здания... Пожар на 600 квадратах локализовали», — указали в ведомстве.
По данным МЧС, никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекли 14 человек и три единицы техники.
Ранее в подмосковном Подольске загорелось производственное здание на площади 1,4 тысячи квадратных метров, напоминает 360.ru. Позже пожарные ликвидировали открытое горение на 3,6 тысячи «квадратов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru