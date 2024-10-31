В дагестанском селе Мачада загорелась крыша школы

Пожар произошел в школе в селе Мачада в Дагестане. Об этом сообщает МЧС.

«В селе Мачада пламенем охвачена крыша одноэтажного здания... Пожар на 600 квадратах локализовали», — указали в ведомстве.

По данным МЧС, никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекли 14 человек и три единицы техники.

Ранее в подмосковном Подольске загорелось производственное здание на площади 1,4 тысячи квадратных метров, напоминает 360.ru. Позже пожарные ликвидировали открытое горение на 3,6 тысячи «квадратов».

