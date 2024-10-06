В дагестанском Каспийске загорелся торговый центр

В торговом центре «Пир» города Каспийска в Дагестане произошел пожар, сообщило МЧС России.

В Красноярском крае загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха

Пожар произошел на втором этаже. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров.

На месте работают 39 пожарных. В ликвидации возгорания привлечено 13 единиц техники.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее частная база с нефтепродуктами загорелась в Пермском крае, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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