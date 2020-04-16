В Дагестане застрелили напавшего на полицейских водителя

В Дагестане полицейские открыли огонь и уничтожили водителя ВАЗ-2114, который атаковал стражей порядка.



Инцидент произошел в районе Дарваг в Табасаранском районе, где спецназовцы и сотрудники МВД попытались остановить легковушку. Однако водитель вместо этого начал стрелять по силовикам.



В результате мужчина был ликвидирован, никто из стражей порядка не пострадал. Однако повреждения получил служебный автомобиль МВД: в нем насчитали семь пулевых отверстий. В настоящее время выясняется личность убитого, сообщает РЕН ТВ.





