В Дагестане застрелили напавшего на полицейских водителя
В Дагестане полицейские открыли огонь и уничтожили водителя ВАЗ-2114, который атаковал стражей порядка.
Инцидент произошел в районе Дарваг в Табасаранском районе, где спецназовцы и сотрудники МВД попытались остановить легковушку. Однако водитель вместо этого начал стрелять по силовикам.
В результате мужчина был ликвидирован, никто из стражей порядка не пострадал. Однако повреждения получил служебный автомобиль МВД: в нем насчитали семь пулевых отверстий. В настоящее время выясняется личность убитого, сообщает РЕН ТВ.
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