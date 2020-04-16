В Дагестане застрелили напавшего на полицейских водителя

В Дагестане полицейские открыли огонь и уничтожили водителя ВАЗ-2114, который атаковал стражей порядка.

Инцидент произошел в районе Дарваг в Табасаранском районе, где спецназовцы и сотрудники МВД попытались остановить легковушку. Однако водитель вместо этого начал стрелять по силовикам.

В результате мужчина был ликвидирован, никто из стражей порядка не пострадал. Однако повреждения получил служебный автомобиль МВД: в нем насчитали семь пулевых отверстий. В настоящее время выясняется личность убитого, сообщает РЕН ТВ.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтрельбаПолицияДагестан

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