В Дагестане задержаны шесть участников экстремистской группировки
23 января 202022:48
Федеральная служба безопасности по Дагестану сообщила о задержании в республике шести участников религиозно-экстремистской группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ОТР.
Отмечается, что группировка работала на территории Дагестана. В квартирах задержанных проведены обыски, где были обнаружены экстремистские материалы.
Следствие по делу продолжается.
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ФОТО: pxhere.com
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