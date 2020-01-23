В Дагестане задержаны шесть участников экстремистской группировки

Федеральная служба безопасности по Дагестану сообщила о задержании в республике шести участников религиозно-экстремистской группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что группировка работала на территории Дагестана. В квартирах задержанных проведены обыски, где были обнаружены экстремистские материалы.

Следствие по делу продолжается.





