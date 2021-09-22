В Дагестане задержан владелец гостиницы, где погибли три человека
Владелец гостиницы, в которой в ходе пожара погибли три человека, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Задержанным является 47-летний мужчина, являющийся владельцем гостиницы в Хасавюрте, где случился пожар. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Пожар произошел 21 сентября в Хасавюрте. Два человека погибли на месте, еще один скончался после госпитализации.
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