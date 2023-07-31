В Дагестане спасли зацепившегося рогами за провода козла
В Дагестане козёл, выпрыгнувший из автомобиля для перевозки скота, зацепился рогами за проходящий у дороги электрический провод, сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что инцидент произошёл в селе Кутих Чародинского района. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как животное, зацепившееся рогами за висящие над дорогой провода, раскачивается из стороны в сторону.
По данным канала, козла в итоге удалось спасти, однако сам процесс «спасательной операции» на видео не попал.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские регионы смогут самостоятельно определять правила обращения с бездомными животными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru