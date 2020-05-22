В Дагестане штурмуют дом с боевиками
Группа боевиков обнаружена в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. Сейчас проводится специальная операция по их нейтрализации.
По информации «Интерфакса», не менее четырёх участников бандподполья заблокированы в одном из частных домов, силовики штурмуют его. Дом расположен в лесистой местности между селениями Муцалаул и Гоксув.
По предварительной информации, речь идёт о молодых местных жителях, которые некоторое время назад одновременно покинули свои семьи и исчезли в неизвестном направлении. Всего, по оперативным данным, в розыске находились пять человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru