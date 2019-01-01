В Дагестане сгорела АЗС

Автозаправочная станция сгорела в четырех километрах от населенного пункта Первомайское в Каякентском районе Дагестана, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что АЗС располагалась на федеральной автодороге.

Огнем была охвачена одна из цистерн с газом и одноэтажное здание.

К ликвидации последствий пожара были привлечены 68 человек и 19 единиц техники.

