В Дагестане сгорела АЗС
Автозаправочная станция сгорела в четырех километрах от населенного пункта Первомайское в Каякентском районе Дагестана, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что АЗС располагалась на федеральной автодороге.
Огнем была охвачена одна из цистерн с газом и одноэтажное здание.
К ликвидации последствий пожара были привлечены 68 человек и 19 единиц техники.
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