Ребёнок умер после приёма у стоматолога в Дагестане
Трёхлетний мальчик в Махачкале впал в кому и умер после посещения зубного врача.
Как сообщает СУСК России по Дагестану, трагедия произошла 1 октября в одной из частных клиник города. На приёме у врача у трёхлетнего малыша остановилось сердце, и ребёнок впал в кому.
Сотрудники клиники провели необходимые мероприятия для реанимации, после чего мальчик был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу. Однако, несмотря на старания врачей, на следующий день ребёнок скончался.
Следователи изъяли документацию стоматологической клиники и назначили экспертизы, чтобы найти виновного в трагедии. СК возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека».
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