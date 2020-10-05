Ребёнок умер после приёма у стоматолога в Дагестане

Трёхлетний мальчик в Махачкале впал в кому и умер после посещения зубного врача.



Как сообщает СУСК России по Дагестану, трагедия произошла 1 октября в одной из частных клиник города. На приёме у врача у трёхлетнего малыша остановилось сердце, и ребёнок впал в кому.



Сотрудники клиники провели необходимые мероприятия для реанимации, после чего мальчик был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу. Однако, несмотря на старания врачей, на следующий день ребёнок скончался.



Следователи изъяли документацию стоматологической клиники и назначили экспертизы, чтобы найти виновного в трагедии. СК возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека».

