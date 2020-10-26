Пять человек госпитализированы в Дагестане с подозрением на сибирскую язву

Пятерых жителей села Какамахи Карабудахкентского района Дагестана госпитализировали с подозрением на сибирскую язву, сообщает пресс-служба минздрава республики.

В ведомстве уточнили, что все случаи были выявлены с 24 по 26 октября, из них четыре - при подворном обходе медработниками. Предполагается, что пациенты заразились при забое и разделке туш крупного рогатого скота.

В настоящее время все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района. Их состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания.



Кроме этого, риск заразиться был у 14 человек, в течение восьми дней они будут находиться под наблюдением врачей.