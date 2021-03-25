В Дагестане отрезанными от электричества остаются 80 поселений

Из-за аварии без электроэнергии остаются 80 населенных пунктов в Акушинском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по республике.

По данным ведомства, без света остались 53 тысячи человек, в том числе 13,3 тысячи детей в 10,6 тысячах домов.

Отмечается,что отрезанными от электричества оказались 117 социальных объектов. МЧС уточняет, что в район отправлена команда электриков.

