В Дагестане отрезанными от электричества остаются 80 поселений
25 марта 202123:35
Из-за аварии без электроэнергии остаются 80 населенных пунктов в Акушинском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по республике.
По данным ведомства, без света остались 53 тысячи человек, в том числе 13,3 тысячи детей в 10,6 тысячах домов.
Отмечается,что отрезанными от электричества оказались 117 социальных объектов. МЧС уточняет, что в район отправлена команда электриков.
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25 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru