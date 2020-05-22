В Дагестане ликвидированы шесть сторонников ИГИЛ

В Дагестане сотрудники силовых структур ликвидировали шестерых боевиков. Об этом объявил информационный центр Национального антитеррористического комитета. Операция проведена в Хасавюртовском районе республики.

В ходе столкновения с бандитами ранен один боец силовых структур, передает ТАСС. В районе, где были обнаружены боевики, вводился в действие режим контртеррористической операции.

Информация о личности боевиков поступала противоречивая. По одним данным, речь идёт об остатках так называемой эндирейской бандгруппы. По другим - это несколько молодых мужчин, не входящие ни в какую группировку. На них обратили внимание, когда они уходили в лес, после чего было организовано прочёсывание местности.

По последнему уточнению НАК, участники ликвидированной группы были связаны с ИГИЛ, запрещённой в России, и готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.

