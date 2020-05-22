В Дагестане ликвидированы шесть сторонников ИГИЛ
В Дагестане сотрудники силовых структур ликвидировали шестерых боевиков. Об этом объявил информационный центр Национального антитеррористического комитета. Операция проведена в Хасавюртовском районе республики.
В ходе столкновения с бандитами ранен один боец силовых структур, передает ТАСС. В районе, где были обнаружены боевики, вводился в действие режим контртеррористической операции.
Информация о личности боевиков поступала противоречивая. По одним данным, речь идёт об остатках так называемой эндирейской бандгруппы. По другим - это несколько молодых мужчин, не входящие ни в какую группировку. На них обратили внимание, когда они уходили в лес, после чего было организовано прочёсывание местности.
По последнему уточнению НАК, участники ликвидированной группы были связаны с ИГИЛ, запрещённой в России, и готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- В Чечне не знают о госпитализации Кадырова с подозрением на COVID-19
- Положительный тест на антитела не исключает заболевание COVID-19
- В Дагестане ликвидированы шесть сторонников ИГИЛ
- СМИ: В авиакатастрофе в Пакистане выжили более 30 человек
- РФ получила от США ноту о намерении выйти из Договора по открытому небу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru