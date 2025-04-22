В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале, пострадали два человека. Об этом заявили в главном управлении МЧС по Дагестану.
«По адресу ул. Бейбулатова, 4, в десятиэтажном панельном доме на десятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания», - отметили в ведомстве.
При взрыве пострадали двое, они доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.
Эвакуация жильцов дома не проводилась, обрушений в здании нет.
Ранее взрыв газовоздушной смеси прогремел в административном здании в Перевозе Нижегородской области, обошлось без пострадавших, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru