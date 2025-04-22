В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале, пострадали два человека. Об этом заявили в главном управлении МЧС по Дагестану.

«По адресу ул. Бейбулатова, 4, в десятиэтажном панельном доме на десятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания», - отметили в ведомстве.

При взрыве пострадали двое, они доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Эвакуация жильцов дома не проводилась, обрушений в здании нет.

Ранее взрыв газовоздушной смеси прогремел в административном здании в Перевозе Нижегородской области, обошлось без пострадавших, напоминает РЕН ТВ.

