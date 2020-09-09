В Дагестане 23-летняя невеста умерла на свадьбе после приема успокоительного
В Дагестане 23-летняя невеста умерла в день свадьбы, выпив успокоительное. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на следственное управление по республике.
По данным агентства, следователи начали проверку инцидента. По предварительной информации, девушка выпила успокоительное, приобретенное в аптеке, чтобы снизить волнение. Однако после его приема ее состояние ухудшилось.
Невеста была доставлена в больницу, где впоследствии умерла. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Несчастный случай произошел в селе Мургук Сергокалинского района
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